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Японский журналист нашел точное предсказание пандемии в самом известном романе Достоевского

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 19:21
Общество
Японский журналист нашел точное предсказание пандемии в самом известном романе Достоевского
Федеральное агентство новостей

Токио, 14 ноября. 155 лет назад великий писатель Федор Достоевский в одном из своих самых известных романов с поразительной точностью предсказал пандемию COVID-19.

На актуальность некоторых строк в «Преступлении и наказании» обратил внимание японский журналист Масару Сато, подчеркнув, что классик смог точно описать даже происхождение и в какой-то мере внешний вид коронавируса. Причем сделал он это задолго до того, как мир поразила первая за несколько столетий масштабная эпидемия испанского гриппа.

В своей статье для Daily Shincho, приуроченной к двухсотлетию со дня рождения русского классика, журналист сравнивает с ним некоторых современных японских писателей и пытается объяснить, почему Достоевский будет актуален во все времена. Ближе всего по стилю, подаче и выбору тем, по мнению Сато, подошла к великому автору писательница Карин Амамия. Так же, как и Федор Михайлович, в качестве ключевой темы своих произведений Амамия выбрала социальное расслоение. В дополнение ко всему, ее книги роднит с произведениями классика русской литературы особое внимание к пандемии COVID-19, на фоне которой ярко проявилось социальное неравенство, как минимум в Японии. Достоевский же в своем гениальном «Преступлении и наказании» сумел с кристальной точностью предвидеть сегодняшнюю угрозу.

Японский журналист нашел точное предсказание пандемии в самом известном романе Достоевского
Федеральное агентство новостей /

В своей статье автор приводит некоторые отрывки из всем известной книги, показывая, насколько точным получилось пророчество. Чего только стоит описание кошмаров Раскольникова, терзавших его в сибирской тюрьме.

«Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей».

Новая чума из Азии — сейчас этим никого не удивишь. Предсказание насчет избранных, к счастью, не сбылось, но в остальном Достоевский увидел все с удивительной точностью.

«Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований».

А эта тенденция внедрилась в современное общество с введением режима самоизоляции. По всему миру происходит нечто подобное общество постепенно меняется под гнетом обстоятельств. Сато отметил, что именно сны главного героя «Преступления и наказания» больше всего заслуживают статуса предсказания, а то и научно выверенного прогноза. Тем временем во многих произведениях Достоевского можно найти строки, похожие на пророчества. Поэтому-то эти книги актуальны сейчас и будут актуальны через сотни лет.

Ранее народный депутат Верховной Рады Бурмич раскрыл секрет непростых мигрантов на польской границе.

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япония достоевский пандемия коронавирус
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