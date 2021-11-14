General Motors и Ford планируют избавиться от автомобилей с ДВС к 2035 году

Вашингтон, 14 ноября. Крупнейшие американские автопроизводители General Motors и Ford поддержали инициативу президента США Джо Байдена об отказе от автомобилей с ДВС к 2035 году.

Спецпредставитель главы Белого дома по вопросам климата Джон Керри объявил, что Вашингтон поставил задачу добиться 100-процентного сокращения углеродных выбросов к 2035 году. Однако в результате под ударом окажутся угольные электростанции, а также автомобили с традиционными моторами.

«Президент Байден поставил очень агрессивную цель — сделать так, чтобы 50% новых автомобилей, продаваемых в США в 2030 году имели электрические моторы, а уже к 2035 году мы надеемся, что 100% них будут электрическими. Ford и GM подписались под это, они верят, что это отличный план», — добавил Керри.

Мировые автопроизводители ранее объявили, что к 2035 году готовы потратить около 515 млрд долларов на электромобили и аккумуляторы, чтобы добиться климатических целей. Менее трех лет назад объем инвестиций они оценивали в 300 млрд долларов.