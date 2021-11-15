Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке

Перед теми, кто работает из дома, встает непростая задача: как не набрать вес и сохранить форму, трудясь возле холодильника и любимых вкусностей? К тому же, когда за окном холод и сумрак, рука так и тянется к чему-то калорийному и не слишком полезному по принятым меркам... О том, как выстроить свое пищевое поведение, работая не в офисе, ФАН спросил у врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

По ее словам, в таких рабочих условиях важно вовремя завтракать, обедать и ужинать, ведь с проблемой сбоя режима столкнулись многие, чье личное и рабочее время смешались в домашнем пространстве.

«Здесь нужно, чтобы с вечера был готов какой-то завтрак. Это может быть каша, которая сварена заранее, могут быть мюсли с кефиром или простоквашей. Что-то, что можно быстро для себя приготовить и съесть. И можно поставить себе будильник, проснуться, съесть это углеводистое и белковое блюдо, выпить чай или кофе, а дальше, если есть необходимость, лечь поспать, допустим, на час, — рассказывает диетолог. — А далее мы уже строим свой распорядок по световому дню: обязательно в восемь-девять что-то перекусили, ложимся на поспать, а дальше через два часа подъем и, соответственно, где-то в 11–12 часов обед. Сейчас хороший сезон, прохладно, готовить можно заранее и держать готовые блюда на балконе. Не обязательно каждый день стоять у плиты».

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Если вы из тех, кому очень сложно готовить первый прием пищи, то вас выручит детское питание, например, простые каши без сахара, которые можно заварить кипятком. Это неплохой вариант для завтрака, однако вечерний прием пищи должен быть полегче. При этом пропускать его не следует, уверяет Анна Белоусова.

«У нас считается идеалом — это когда четыре часа до сна, но в настоящем режиме это мало кому удается, потому что обычно поели, потом посмотрели телевизор, потом еще что-то и так далее. Но на вечерний прием пищи нам нужно иметь что-то легкое, допустим, фруктовый салат, овощной салат или даже овощной салат с нежирным сыром и оливками. Небольшую порцию, но обязательно, потому что вечером хочет есть голова, — отмечает специалист. — В целом калорийность мы не считаем, но стараемся убирать по возможности плюшки, сушки, печеньки — вот эти любимые перекусы. Нам подойдут любые фрукты, кроме бананов, потому что они тяжеловаты и крахмалисты. Виноград содержит много фруктозы, но его можно, чтобы поднять себе настроение. Тогда это будет классический французский перекус: немного сыра (100 граммов), немного винограда (пять-шесть виноградин) и две-три штучки грецких орехов. И можно туда даже 50 граммов красного вина».

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Вместо того, чтобы тратить время на подсчет калорийности рациона, диетолог советует внести в свою домашне-рабочую рутину физическую активность. Это может быть программа фитнеса, гимнастики или даже танцев, найденная на одном из телеканалов или в Сети. Важно, чтобы вам самим от этого было не скучно, комфортно и весело.

«Включаете телевизор и начинаете под него танцевать или заниматься легким фитнесом. Самое главное, чтобы это делалось ежедневно, а лучше несколько раз в день. Это замечательная перезагрузка. А если дома есть, допустим, какой-то шаговый тренажер, то с ним можно даже работать: смотрите в экран компьютера и шагаете, это вообще два в одном, идеально», — резюмирует диетолог.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова дала советы по похудению офисным сотрудникам. Тем, кто заботится о фигуре, она рекомендовала не съедать в столовой или кафе комплексный обед, отдав предпочтение чему-то одному: салату или второму блюду.