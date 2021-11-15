Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 08:16
08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
08:00
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
08:00
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
07:58
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
07:56
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
07:54
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
07:47
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
07:44
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
07:31
Общество
День святых Акиндина и Пигасия: что сулит грядущий праздник православным людям
Все новости

Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
Федеральное агентство новостей  / 

Перед теми, кто работает из дома, встает непростая задача: как не набрать вес и сохранить форму, трудясь возле холодильника и любимых вкусностей? К тому же, когда за окном холод и сумрак, рука так и тянется к чему-то калорийному и не слишком полезному по принятым меркам... О том, как выстроить свое пищевое поведение, работая не в офисе, ФАН спросил у врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

По ее словам, в таких рабочих условиях важно вовремя завтракать, обедать и ужинать, ведь с проблемой сбоя режима столкнулись многие, чье личное и рабочее время смешались в домашнем пространстве.

«Здесь нужно, чтобы с вечера был готов какой-то завтрак. Это может быть каша, которая сварена заранее, могут быть мюсли с кефиром или простоквашей. Что-то, что можно быстро для себя приготовить и съесть. И можно поставить себе будильник, проснуться, съесть это углеводистое и белковое блюдо, выпить чай или кофе, а дальше, если есть необходимость, лечь поспать, допустим, на час, — рассказывает диетолог. — А далее мы уже строим свой распорядок по световому дню: обязательно в восемь-девять что-то перекусили, ложимся на поспать, а дальше через два часа подъем и, соответственно, где-то в 1112 часов обед. Сейчас хороший сезон, прохладно, готовить можно заранее и держать готовые блюда на балконе. Не обязательно каждый день стоять у плиты».

Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
pexels.com / JÉSHOOTS

Если вы из тех, кому очень сложно готовить первый прием пищи, то вас выручит детское питание, например, простые каши без сахара, которые можно заварить кипятком. Это неплохой вариант для завтрака, однако вечерний прием пищи должен быть полегче. При этом пропускать его не следует, уверяет Анна Белоусова.

«У нас считается идеалом — это когда четыре часа до сна, но в настоящем режиме это мало кому удается, потому что обычно поели, потом посмотрели телевизор, потом еще что-то и так далее. Но на вечерний прием пищи нам нужно иметь что-то легкое, допустим, фруктовый салат, овощной салат или даже овощной салат с нежирным сыром и оливками. Небольшую порцию, но обязательно, потому что вечером хочет есть голова, — отмечает специалист. — В целом калорийность мы не считаем, но стараемся убирать по возможности плюшки, сушки, печеньки — вот эти любимые перекусы. Нам подойдут любые фрукты, кроме бананов, потому что они тяжеловаты и крахмалисты. Виноград содержит много фруктозы, но его можно, чтобы поднять себе настроение. Тогда это будет классический французский перекус: немного сыра (100 граммов), немного винограда (пять-шесть виноградин) и две-три штучки грецких орехов. И можно туда даже 50 граммов красного вина».

Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
ТАСС / TAMAS SOKI / EPA

Вместо того, чтобы тратить время на подсчет калорийности рациона, диетолог советует внести в свою домашне-рабочую рутину физическую активность. Это может быть программа фитнеса, гимнастики или даже танцев, найденная на одном из телеканалов или в Сети. Важно, чтобы вам самим от этого было не скучно, комфортно и весело.

«Включаете телевизор и начинаете под него танцевать или заниматься легким фитнесом. Самое главное, чтобы это делалось ежедневно, а лучше несколько раз в день. Это замечательная перезагрузка. А если дома есть, допустим, какой-то шаговый тренажер, то с ним можно даже работать: смотрите в экран компьютера и шагаете, это вообще два в одном, идеально», — резюмирует диетолог.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова дала советы по похудению офисным сотрудникам. Тем, кто заботится о фигуре, она рекомендовала не съедать в столовой или кафе комплексный обед, отдав предпочтение чему-то одному: салату или второму блюду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
здоровье диета диетолог правильное питание удаленная работа удаленка анна белоусова
Комментировать