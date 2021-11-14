Ростех оснастит новый истребитель Checkmate доработанным двигателем «Изделие 117»

Москва, 14 ноября. Новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate получит доработанный двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1), сообщил конструктор компании «Сухой» (входит в Ростех) Михаил Никитушкин.

Проект однодвигательного истребителя Checkmate объединил в себе передовые разработки, включая уникальные технологии искусственного интеллекта. Новинка выполнена с применением технологии малозаметности, а также оснащена отсеком для снарядов класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

«Двигатель — это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надежности», — отметил Никитушкин.

Ожидается, что Checkmate сможет поражать сразу до шести целей, при этом боевой радиус самолета составит три тысячи километров. Первый полет истребителя должен состояться в 2023 году.