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Ростех оснастит новый истребитель Checkmate доработанным двигателем «Изделие 117»

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 19:07
Армия
Ростех оснастит новый истребитель Checkmate доработанным двигателем «Изделие 117»
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Keystone Press Agency

Москва, 14 ноября. Новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate получит доработанный двигатель «Изделие 117» (АЛ-41Ф1), сообщил конструктор компании «Сухой» (входит в Ростех) Михаил Никитушкин.

Проект однодвигательного истребителя Checkmate объединил в себе передовые разработки, включая уникальные технологии искусственного интеллекта. Новинка выполнена с применением технологии малозаметности, а также оснащена отсеком для снарядов класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

«Двигатель — это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надежности», — отметил Никитушкин.

Ожидается, что Checkmate сможет поражать сразу до шести целей, при этом боевой радиус самолета составит три тысячи километров. Первый полет истребителя должен состояться в 2023 году.

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