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Анамнез недели. Мигранты, QR-коды и штрафы для Google
Видео

Как ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии стала предметом политических игр? Почему Запад не хочет нести ответственность за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств? Приведут ли внесенные в Госдуму новые законы к реальному снижению заболеваемости? Смогут ли крупные штрафы заставить компанию Google удалять запрещенный в России контент? Ответы на эти и другие вопросы — в проекте Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

Общественный деятель Владислав Смирнов обсудит насущные вопросы вместе с главой МА МО Васильевский Дмитрием Ивановым.

Тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки мерзнут на границе, пытаясь попасть в Европу. По словам постпреда Белоруссии, Польша и Литва лицемерно используют эту ситуацию, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза.

Все меньше заведений можно будет посетить россиянам, не имеющим QR-кода. Новые ограничения предусматривают их обязательное предъявление в общественных местах, международном и междугороднем транспорте уже со следующего года.

Мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей. Теперь общая сумма штрафов составляет 41 млн. Как бороться с «вредным» контентом узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».

 

 

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