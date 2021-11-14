Президентский рейтинг Байдена достиг исторического минимума с момента его инаугурации

Вашингтон, 14 ноября. Президент США Джо Байден продолжает терять доверие среди соотечественников, о чем свидетельствуют результаты социологического опроса издания The Washington Post и телеканала ABC.

По итогам проведенного исследования выяснилось, что работу главы государства поддерживают лишь у 41% американских граждан. Более половины респондентов придерживаются противоположного мнения.

Аналитики отметили, что рейтинг американского лидера среди избирателей достиг исторического минимума с момента его инаугурации. Популярность Байдена постепенно снижается в течение последних месяцев, уточнили эксперты. Результаты сентябрьского опроса показали, что деятельность президента не одобряют 44% жителей США.

Байден неоднократно заставлял сторонников усомниться в его пунктуальности. Недавно стало известно, что американский лидер опоздал на интервью телевизионной станции в Огайо. Президент неловко оправдался, заявив, что на это повлияли «некоторые вопросы внешней политики».