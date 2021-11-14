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Девять грузинских депутатов поддержали Михаила Саакашвили голодовкой
Политика
Девять грузинских депутатов поддержали Михаила Саакашвили голодовкой
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Тбилиси, 14 ноября. Грузинские оппозиционные парламентарии объявили голодовку в знак солидарности с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Поддержать политика решили девять депутатов.

Экс-главу государства задержали 1 октября, после чего поместили в тюрьму города Рустави. Там бывший президент объявил голодовку, 8 ноября его перевели в больницу исправительного учреждения. Политик выступил против решения и сообщил, что прекратит голодовку, когда его отправят в одну из частных клиник для реабилитации. Девять депутатов парламентской фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» поддержали экс-руководителя страны.

«Мы, члены парламента Грузии <...> с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику», — сказал депутат Давид Киркитадзе на брифинге.

Ранее состояние бывшего президента прокомментировал политолог Николай Стариков. По словам эксперта, Саакашвили сам убивает себя голодовкой.

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саакашвили грузия голодовка
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