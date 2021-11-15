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Политик Вострецов объяснил, почему России не следует заигрывать с Западом

Политика
Политик Вострецов объяснил, почему России не следует заигрывать с Западом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нынешний миграционный кризис представляет собой предвестника серьезных проблем в Европе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы VII созыва и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник отреагировал на заявление в шведской газете Dagens Nyheter о том, что президент России Владимир Путин мог бы показать свое великодушие, помогая ЕС решить проблему с мигрантами.

«Я думаю, очень смешно, что мы должны кому-то что-то показывать. Думаю, России давно пора перестать что-то доказывать. Не хотят покупать газ по рыночной цене — пусть не покупают. Не хотят заниматься обменом продукции сельского хозяйства — пусть сами у себя все делают», — сказал политик.

Сергей Вострецов также подчеркнул, что именно независимое поведение страны на мировой арене работает во благо государства.

«Пора перестать заигрывать и с Европой, и с Америкой и начинать уже жить своими интересами, как делает Китай. Чем больше страна сконцентрирована на своих интересах, идет своим путем, тем больше к ней уважения. Вспомните Советский Союз — даже во время холодной войны торговали с Западом, нравилось им это или нет. Отношения были. Стоит только начать заигрывать — страна проиграет», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Вострецов призвал Запад вести более ответственную внешнюю политику
Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

В завершение он призвал Запад вести более ответственную внешнюю политику, не рассчитывая, что кто-то будет устранять созданные им же кризисы.

«Европа, Америка сами спровоцировали конфликты на Ближнем Востоке. Все эти беженцы — их рук дело. Пусть разбираются со своими проблемами самостоятельно. Это только начало проблем. Сейчас свои ценности мигранты принесут в Европу», — подытожил председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф».

Ранее историк Владимир Корнилов в беседе с ФАН усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы. Эксперт напомнил, что городские власти не могут принимать решение о пересечении границы ЕС.

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