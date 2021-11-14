Сборная России по футболу проиграла Хорватии в гостевом матче отбора к ЧМ в Катаре

Сплит, 14 ноября. Матч отборочного турнира к ЧМ в Катаре между сборными Хорватии и России завершился победой хозяев.

Подопечные Валерия Карпина с минимальным счетом уступили хорватской национальной команде в матче квалификации к ЧМ-2022. Автором единственного гола стал защитник сборной России Федор Кудряшов. Он отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте игры. Сборная Хорватии напрямую вышла на ЧМ в Катаре. Российская национальная команда будет играть в стыковых матчах.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола. Она отметила, что национальной команде не нужно выходить на чемпионат мира в Катаре.