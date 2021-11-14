Премьер Израиля отверг обвинения в шпионаже в адрес арестованной в Турции семьи

Тель-Авив, 14 ноября. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал об усилиях по освобождению семьи, задержанной Турцией по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Высшие эшелоны власти под руководством министерства иностранных дел занимались вопросом возвращения домой супружеской пары Натали и Морди Окнин все выходные. Мы ищем решение», — заявил Беннет.

Глава израильского правительства пояснил, что накануне разговаривал об этом с задержанными израильтянами.

Обвинения в шпионаже

Семейная пара Окнин вместе с турецким гражданином была арестована на башне Камлика, оборудованной смотровыми площадками. Супруги производили фотосъемку резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это заметили работники местного ресторана, они вызвали полицию, которая и осуществила задержание. После допроса подозреваемые были направлены в изолятор, теперь им предъявлены обвинения в «политическом и военном шпионаже».

Как сообщают израильские медиа, незадолго до встречи с турецкими силовиками Натали Окнин опубликовала снимки резиденции турецкого лидера в семейной группе в одном из мессенджеров, сопроводив кадры подписью: «Такой красивый дом».

Photos of #Erdogan's extravagant 'summer palace' revealed amid mass poverty



???? When will the people of #Turkey finally wake up? https://t.co/VugH93dVU3 pic.twitter.com/GwP7VLrSrJ — George Mastropavlos (@g_mastropavlos) July 5, 2021

В самом Израиле внимательно отнеслись к появившейся новости. Дипломатическое ведомство тут же установило контакты с задержанными, а министр иностранных дел страны Яир Лапид сказал, что семейная пара Окнин не работает на разведку.

Большая политика

«Шпионский скандал» усилил непростые отношения Израиля и Турции. Оба государства придерживаются принципов партнерской дипломатии достаточно формально. Они запустили дипломатические отношения в 2016 году, но пока отказываются принимать посланников другой стороны.

В июле была предпринята попытка нормализации диалога — тогда Эрдоган провел беседу с новым президентом Израиля Исааком Херцогом спустя неделю после назначения последнего на пост.

«Турецкий лидер подчеркнул большое значение турецко-израильских отношений для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — заявила пресс-служба правительства Турции.

В официальном релизе уточнялось, что стороны делают упор на продолжение диалога, «несмотря на разногласия», и подчеркивалось, что «существует большой потенциал для сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, туризм и технологии».

Turkish and Israeli presidents talk in rare phone call https://t.co/WjleGjgPQa via @AJEnglish erdogan is a hypocrite — aamirPTI (@aamir_pti1) July 13, 2021

Противоречия стран базируются на целом комплексе принципиальных позиций по ряду вопросов. Эрдоган даже позволял себе антисемитские высказывания, когда поддержал палестинцев и назвал израильтян «убийцами детей», которые «пьют их кровь».

Напряженность вновь усилилась в октябре из-за еще одного шпионского скандала. Тогда СМИ процитировали откровения завербованного израильской спецслужбой «Моссад» турка. Выяснилось, что на территории Турецкой Республики работает целая шпионская сеть, сформированная еврейским государством.

#SONDAKİKA

İsrail adına casusluk yapan 15 kişilik şebeke çökertildi. Casuslar, özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi topluyordu. MİT'in MOSSAD ajanlarına yönelik operasyonuna dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/NXsUuwAm2t pic.twitter.com/8uzrcuTHz6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2021

Агенты Национальной разведывательной службы (MIT) разрабатывали операцию по поимке шпионов в течение года. В ней были задействованы 200 сотрудников контрразведки.