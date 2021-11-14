Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:38
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
21:05
Общество
Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
Все новости

Премьер Израиля отверг обвинения в шпионаже в адрес арестованной в Турции семьи
Весь мир
Премьер Израиля отверг обвинения в шпионаже в адрес арестованной в Турции семьи
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Тель-Авив, 14 ноября. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал об усилиях по освобождению семьи, задержанной Турцией по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Высшие эшелоны власти под руководством министерства иностранных дел занимались вопросом возвращения домой супружеской пары Натали и Морди Окнин все выходные. Мы ищем решение», — заявил Беннет.

Глава израильского правительства пояснил, что накануне разговаривал об этом с задержанными израильтянами.

Обвинения в шпионаже

Семейная пара Окнин вместе с турецким гражданином была арестована на башне Камлика, оборудованной смотровыми площадками. Супруги производили фотосъемку резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это заметили работники местного ресторана, они вызвали полицию, которая и осуществила задержание. После допроса подозреваемые были направлены в изолятор, теперь им предъявлены обвинения в «политическом и военном шпионаже».

Как сообщают израильские медиа, незадолго до встречи с турецкими силовиками Натали Окнин опубликовала снимки резиденции турецкого лидера в семейной группе в одном из мессенджеров, сопроводив кадры подписью: «Такой красивый дом».

В самом Израиле внимательно отнеслись к появившейся новости. Дипломатическое ведомство тут же установило контакты с задержанными, а министр иностранных дел страны Яир Лапид сказал, что семейная пара Окнин не работает на разведку.

Большая политика

«Шпионский скандал» усилил непростые отношения Израиля и Турции. Оба государства придерживаются принципов партнерской дипломатии достаточно формально. Они запустили дипломатические отношения в 2016 году, но пока отказываются принимать посланников другой стороны.

В июле была предпринята попытка нормализации диалога — тогда Эрдоган провел беседу с новым президентом Израиля Исааком Херцогом спустя неделю после назначения последнего на пост.

«Турецкий лидер подчеркнул большое значение турецко-израильских отношений для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — заявила пресс-служба правительства Турции.

В официальном релизе уточнялось, что стороны делают упор на продолжение диалога, «несмотря на разногласия», и подчеркивалось, что «существует большой потенциал для сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, туризм и технологии».

Противоречия стран базируются на целом комплексе принципиальных позиций по ряду вопросов. Эрдоган даже позволял себе антисемитские высказывания, когда поддержал палестинцев и назвал израильтян «убийцами детей», которые «пьют их кровь».

Напряженность вновь усилилась в октябре из-за еще одного шпионского скандала. Тогда СМИ процитировали откровения завербованного израильской спецслужбой «Моссад» турка. Выяснилось, что на территории Турецкой Республики работает целая шпионская сеть, сформированная еврейским государством.

Агенты Национальной разведывательной службы (MIT) разрабатывали операцию по поимке шпионов в течение года. В ней были задействованы 200 сотрудников контрразведки.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер Израиля отверг обвинения в шпионаже в адрес арестованной в Турции семьи
турция израиль шпионаж семейная пара премьер-министр Израиля
Комментировать