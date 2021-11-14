Королева Летисия вновь очаровала поклонников модным образом

Москва, 14 ноября. Не секрет, что испанская королева Летисия умеет сочетать стиль и актуальную повестку. Порой можно углядеть, что тематика официальных мероприятий королевской четы совпадает с их истинной страстью в одежде. Как правило, именно в этих случаях монаршая пара одевается по-особенному, пишет журнал Elle.

Так произошло и в эти выходные. Фелипе и Летисия направились в Королевскую оперу в центре Мадрида. Причиной их визита стала премьера постановки немецкого театрала Георга Фридриха Генделя. Ранее его произведения никогда не ставили в Испании.