Королева Летисия вновь очаровала поклонников модным образом

Москва, 14 ноября. Не секрет, что испанская королева Летисия умеет сочетать стиль и актуальную повестку. Порой можно углядеть, что тематика официальных мероприятий королевской четы совпадает с их истинной страстью в одежде. Как правило, именно в этих случаях монаршая пара одевается по-особенному, пишет журнал Elle.
Так произошло и в эти выходные. Фелипе и Летисия направились в Королевскую оперу в центре Мадрида. Причиной их визита стала премьера постановки немецкого театрала Георга Фридриха Генделя. Ранее его произведения никогда не ставили в Испании.
Летисия выбрала для театрального выхода черную двойку, состоящую из сверкающего топа и широких брюк Carolina Herrera. Но главной звездой стал вовсе не аутфит монаршей персоны, а фигура королевы. Отвести от нее взгляд невозможно. Чего только стоят ее рельефные руки, которые она, к слову, всегда старается подчеркнуть. Да уж, секрет ее тренировок хочется узнать многим. На самом деле, поразительно, насколько влияет внешний вид рук на восприятие возраста. Летисии — 49, а выглядит она гораздо младше своих лет. Тонус тела, естественно, играет здесь далеко не последнюю роль.
Испанская донья не забывает о поддержке отечественных производителей. К примеру, не так давно Летисия надела трикотажное платье Michonet, значительно повысив продажи бренда.
Королева, известная своим безупречным вкусом и любовью к демократичным маркам, остановила свой выбор именно на таком простом материале, как трикотаж. Если модницам вдруг захочется воспроизвести ее лук, то стоит обратить внимание на Etnic Gold Neck Dress. Покупку не стоит откладывать на потом, так как вещи бренда выпускаются в ограниченных количествах. А после королевского показа уж точно разлетятся как горячие пирожки.
Ранее сообщалось, как королева Летисия вышла в свет в нежно-сиреневом костюме.