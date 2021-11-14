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Сборная Хорватии вышла вперед в матче с Россией благодаря автоголу Кудряшова
Спорт
Сборная Хорватии вышла вперед в матче с Россией благодаря автоголу Кудряшова
TACC  /  Бобылев Сергей

Сплит, 14 ноября. Хорватская сборная повела в счете в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 с Россией после автогола защитника Федора Кудряшова.

Левый защитник сборной России Федор Кудряшов отправил мяч в нижний угол ворот Матвея Сафонова на 81-й минуте игры с Хорватией в Сплите. Благодаря этому хозяева, имевшие большое территориальное преимущество, вышли вперед в счете.

Матч сборных Хорватии и России проходит на стадионе «Полюд». В прямом эфире игру отборочного турнира к ЧМ-2022 транслирует Первый канал. В случае победы сборная Хорватии напрямую выйдет на планетарное первенство, а российская национальная команда будет играть в стыковых матчах.

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россия хорватия чм-2022
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