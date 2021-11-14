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Сын Барановской и Аршавина получил зарплату за участие в спектакле Большого театра
Общество
Сын Барановской и Аршавина получил зарплату за участие в спектакле Большого театра
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

, 14 ноября. Сын известного футболиста Андрея Аршавина и популярной телеведущей Юлии Барановской Артем, несмотря на юный возраст, уже активно продвигает свою карьеру. Недавно он получил деньги за участие в спектакле Большого театра.

Пятнадцатилетний звездный наследник старается совмещать учебу в московской международной школе и работу на крупных мероприятиях в качестве ведущего. Обучение Артема обходится его родителям примерно в два миллиона рублей в год.

Во время общения с корреспондентами телеканала НТВ для программы «Ты не поверишь!» начинающий шоумен рассказал, что несколько лет назад участвовал в постановке Большого. Однако гонорар ему прислали лишь несколько дней назад.

«Мне тут на днях пришел заработок, который должен был прийти еще четыре года назад. В Большом театре мы играли спектакль. Пришла зарплата в 27 тысяч рублей», — поделился сын Андрея Аршавина.

Юлия Барановская очень гордится успехами своего сына. Телеведущая призналась, что если их сравнивают в пользу Артема Аршавина, то она лишь больше им гордится и благодарит за комплимент.

«Самый лучший мой кайф, когда говорят, что он ведет мероприятия лучше, чем я. Это правда. Один из первых раз, когда он вышел на сцену — это масленица в Лондоне на Трафальгарской площади», — поделилась воспоминаниями Барановская.

Ранее ведущая популярного социального шоу «Мужское/Женское» резко высказалась о расставании с бывшим футболистом клуба «Зенит». Барановская считает настоящим везением, что Аршавин оставил ее одну с тремя детьми.

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