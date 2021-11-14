Министр туризма Израиля заявил о планах принять десятки тысяч россиян до конца года

Тель-Авив, 14 ноября. Власти Израиля очень ждут туристов и рассчитывают принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года, заявил израильский министр туризма Йоэль Развозов.

По его словам, на 15 ноября запланировано открытие границ для иностранцев, привитых двумя дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Так, с 1 по 10 ноября в Израиль уже въехали около 23 тыс. иностранцев, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники», — подчеркнул Развозов в беседе с ТАСС.

Вакцина «Спутник V» ранее обсуждалась в рамках заседания премьер-министра Нафтали Беннета и министерства здравоохранения Израиля. В результате власти решили одобрить российский препарат от COVID-19 для въезжающих в страну.