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Президент Германии призвал немцев не считать факт нападения на СССР поводом для стыда
Политика
Президент Германии призвал немцев не считать факт нападения на СССР поводом для стыда
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 14 ноября. Граждане не должны стыдиться воспоминаний о нападении немецкого вермахта на Советский Союз в 1941 году. Об этом во время выступления в бундестаге заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Память о преступлениях вооруженных сил Германии в годы войны с СССР имеет значение для представления немцев о себе как нации, сказал Штайнсайер по случаю Всенародного дня скорби.

«Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных», — отметил президент ФРГ.

Ранее сообщалось об официальном завершении полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе церемонии вручения соответствующего уведомления она не скрывала свою взволнованность. Штайнмайер в шутку напомнил политику о необходимости попозировать перед журналистами.

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ссср штайнмайер германия
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