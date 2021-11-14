Дефицит автомобилей вынудил российских дилеров отказаться от новогодних распродаж

Москва, 14 ноября. Российские автодилеры вынуждены нарушить предновогоднюю традицию: теперь распродаж машин уходящего модельного года не будет из-за дефицита.

Автомобильный рынок в РФ заметно падает уже четвертый месяц подряд, испытывая острый дефицит машин, который связан с нехваткой электронных компонентов. Так, в октябре граждане купили 126,2 тысячи единиц, что на 18% меньше аналогичного месяца 2020-го, пишет «Российская газета».

«При имеющихся обстоятельствах динамика продаж зависит исключительно от наличия автомобилей. Каждый месяц дилерам поступает разный объем авто — в один больше, в другой меньше, что впоследствии отражается на рыночной динамике», — пояснил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Автоэксперт Алексей Хресин ранее заявил, что из-за нехватки электронных компонентов европейским автомобильным брендам придется сокращать линейку и сворачивать производство. Зато на плаву будут держаться китайские производители.