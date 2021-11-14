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Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 ноября. Консалтинговая группа «А-95» провела исследование и выяснила, что объем транзита нефтепродуктов через территорию Украины с января по октябрь сократился на 44% — до 37,8 тысячи тонн.

Транзит дизельного топлива за этот же период упал на 51% — до 28,2 тысячи тонн. Тренд на снижение наблюдается и в других странах: транзит дизтоплива из Белоруссии в Молдавию снизился на 17,8 тысячи тонн, из Литвы в Молдавию — на 8,7 тысячи тонн, а из России в Польшу — на 1,5 тысячи тонн.

При этом поставки бензина в Молдавию увеличились на 48% — до 8,4 тысячи тонн. Транзит российского битума в республику за отчетный период составил 1,2 тысячи тонн. В целом за десять месяцев текущего года транзитные поставки авиационного топлива и мазута не осуществлялись.

Украинские теплоэлектростанции тем временем остались без угля или проходят плановый ремонт. В настоящий момент только 10% от всех мощностей продолжают вырабатывать энергию как для промышленных, так и рядовых потребителей.

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украина дизельное топливо транзит топлива поставки сырья
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