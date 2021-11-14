Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом

Москва, 14 ноября. Телеведущая Юлия Барановская призналась, что ей неоднократно приписывали тайные отношения с российскими знаменитостями. Артистка иронично отреагировала на подозрения поклонников в эфире канала НТВ.

Пресса и поклонники регулярно приписывают Юлии Барановской романы с тайными ухажерами. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от чужого внимания после неудачного романа с футболистом Андреем Аршавиным. Однако звезду не раз подозревали в отношениях с ведущим Александром Гордоном и певцом Григорием Лепсом.

Барановская иронично прокомментировала самые популярные слухи в беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!».

«А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым. Якобы я и он женятся. С Галкиным. С Кириллом Туриченко вообще оказывается взасос целовалась. У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом», — отшутилась артистка.

Барановская отметила, что слухи появляются, даже когда рядом находится случайный прохожий. Однако артистка предпочитает сосредоточиться на карьере и воспитании детей от Андрея Аршавина.

Телезвезда призналась, что обрадовалась, когда футболист решил бросить ее, несмотря на детей. По словам Барановской, сама она ни за что бы не ушла от возлюбленного.