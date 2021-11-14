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Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 14 ноября. Около 20 названий населенных пунктов Украины не соответствуют нормам государственного языка. С таким заявлением выступил уполномоченный по защите языка Тарас Креминь на телевидении.

До этого языковой омбудсмен сообщил, что граждане якобы направляют ему жалобы на русскоязычные названия городов и поселков. После этого он обратился к местным властям с просьбой урегулировать ситуацию.

«Мы насчитали около 20 таких названий, которые не соответствуют нормам украинского языка. Но, скажем, есть названия улиц, названия площадей, скверов», — сказал чиновник.

Тарас Креминь добавил, что он не требует переименовать, однако «предложил общественности обратить внимание» на этот факт.

Как стало известно ранее, языковой омбудсмен назвал «ласковую украинизацию» основой закона о языке. По его словам, власти страны пытаются создать лучшие условия, чтобы украинцы могли общаться свободно.

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