Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»

Киото, 14 ноября. Японские ученые смогли совершить крупное открытие. Исследователи из Университета Киото смогли создать устройство, с помощью которого можно стирать память, как во франшизе «Люди в черном».

Первые исследования, показавшие положительный результат, были проведены на мышах. Ученым удалось стереть у грызунов память о событиях. Публикация об открытии появилась в научном журнале Science. СМИ уже сравнили разработку с нейтрализатором, который использовали тайные агенты в знаменитом блокбастере «Люди в черном» с Уиллом Смитом в главной роли. С помощью яркой вспышки устройство лишало памяти всех тех, кто ее видел.

Японские исследователи использовали для этого технику оптогенетики, разрушающую белок кофилин. Именно он необходим организму для нормальной работы синапсов. Во время эксперимента специалисты дважды «облучали» мышей: после того как они ознакомились с новой задачей, а потом во время сна. В итоге мыши забыли то, чему научились.

Ранее стало известно, что звезда блокбастера «Люди в черном» Уилл Смитт поделился гонораром со своими коллегами, которые потеряли деньги из-за гибридного проката фильма «Король Ричард». Кроме того, всем киношникам, участвовавшим в процессе, он подарил по новому iPhone.