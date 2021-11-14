Барановская прокомментировала затянувшиеся разбирательства с Аршавиным из-за алиментов

Москва, 14 ноября. Телеведущая Юлия Барановская призналась, что не планировала продолжать судебные процессы против футболиста Андрея Аршавина. Звезда уверена, что экс-возлюбленный сам спровоцировал судебный конфликт.

Юлия Барановская совмещает карьеру на телевидении и роль матери-одиночки после длительного романа с футболистом Андреем Аршавиным. После расставания пара попыталась уладить разногласия из-за алиментов через суд. Однако спустя время экс-звезда клуба «Зенит» потребовал снизить размер алиментов. В ответ Барановская возобновила разбирательства.

Артистка прокомментировала напряженные отношения с бывшим бойфрендом в программе «Ты не поверишь!». Барановская уверена, что футболист сам виноват в затянувшихся разбирательствах.

«Андрей Сергеевич обратился в суд о снижении алиментов. Мои адвокаты это оспорили, потому что было подписано мировое соглашение, на которое он когда-то согласился», — объяснила телеведущая.

Барановская подчеркнула: она закрыла этот вопрос еще несколько лет назад. Однако вопросы о конфликте бывших влюбленных до сих пор преследуют ее.

Телеведущая также призналась, что была рада расставанию с Аршавиным. Барановская призналась: она сама не решилась бы уйти от избранника, и ей повезло, ведь он сам принял решение оставить возлюбленную и детей.