Захарова иронично ответила на заявление ВСУ о мигрантах фразой «Украина це Европа»

Москва, 14 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление ВСУ о беженцах на границе Белоруссии ироничной фразой «Украина це Европа».

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала планы военнослужащих Украины по устранению «маскирующихся под мигрантов» диверсантов на границе с Белоруссией.

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщили, что никто под видом мигрантов не сможет проникнуть на территорию государства. По их данным, люди «просто будут уничтожены нашими подразделениями».