Власти Саудовской Аравии назвали условие для примирения с Ливаном

Эр-Рияд, 14 ноября. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд сообщил, что руководство королевства не планирует идти навстречу Ливану в решении существующего дипломатического конфликта между республикой и членами Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Мы не видим никакой пользы в сотрудничестве с ливанским правительством на данный момент. Мы считаем, что политический класс Ливана должен активизироваться и предпринять необходимые действия для освобождения страны от господства «Хезболлы», а через нее — от Ирана», — сказал он в эфире телеканала France 24.

Чиновник добавил, что Эр-Рияд рассматривает в качестве корня проблемы доминирование шиитской организации «Хезболла» в политической системе Ливана и неспособность руководства республики найти выход из сложившегося кризиса.

Saudi Arabia sees no purpose in engaging Lebanon at this time, says foreign minister https://t.co/JLZTSq68N3 pic.twitter.com/1acITVZ85k — Reuters (@Reuters) November 14, 2021

Дипломатическая напряженность между Ливаном и членами ССАГПЗ возникла в конце октября, когда Саудовская Аравия обратила внимание на распространившийся в Сети отрезок из передачи телеканала Al-Jazeera. На нем экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джордж Кордахи заявил, что считает продолжающуюся в Йемене войну «абсурдной», а арабской коалиции, выступающей на стороне правительства в этом конфликте, отвел роль агрессора. В то же время восставшие представители движения «Ансар Аллах», по его мнению, лишь реализуют свое законное право на оборону.

Это интервью состоялось в начале августа, однако чуть более чем через месяц после этого Кордахи занял пост министра информации Ливана. Сейчас ССАГПЗ пытается представить сказанное им как официальную позицию всего государства, что уже было опровергнуто как самим чиновником, так и премьер-министром Ливана Наджибом Микати и президентом Мишелем Ауном.

Несмотря на это, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн изгнали ливанских послов и отозвали собственных из Ливана, призвали своих граждан покинуть республику и воздержаться от поездок в нее.

Кроме того, Эр-Рияд полностью перекрыл ливанский импорт, тем самым усугубив продолжающийся в стране острый экономический кризис. В качестве дополнительной предпосылки к этому Саудовская Аравия назвала наркотрафик, с пресечением которого официальный Бейрут не справился. Сейчас в Ливане уже ощущаются негативные последствия введенного запрета.

Арабские страны сперва призвали к отставке ливанского министра, и с соответствующим предложением к нему обращался Микати. Сперва Кордахи ответил решительным отказом, однако затем согласился на данный шаг при условии, что члены ССАГПЗ после этого гарантированно нормализуют отношения с Ливаном, иначе в его поступке не будет никакого смысла.

Таких гарантий арабские страны до сих пор не предоставили. Они в принципе в настоящее время не перечисляют никаких конкретных шагов по прекращению кризиса, кроме туманных призывов к борьбе с иранским влиянием. Вероятнее всего, проблема заключается не в произнесенных Кордахи словах — они были использованы лишь как повод для оказания давления на страну.

Kuwait decided to stop issuing visas to Lebanese citizens. This comes amidst rumours that Saudi Arabia may follow suit, and following an escalating crisis by several Gulf countries and Lebanon, following criticism made by Lebanon’s information minister https://t.co/xxxwUgOUmF — Ari Ingel (@OGAride) November 11, 2021

Саудовская Аравия во главе ССАГПЗ и Иран являются одними из ключевых центров силы на Ближнем Востоке. Они находятся в постоянной конкуренции за влияние, что выражается в череде прокси-конфликтов, в том числе и военных, как это произошло в Йемене — Тегеран поддерживает шиитов-хуситов.

«Хезболла» также является зависимой от Ирана структурой, проводя иранское влияние в Ливан и Сирию. Лидер этой организации Хасан Насралла 11 ноября заявил, что реакция Саудовской Аравии на слова Кордахи намеренно «преувеличена» с целью провокации гражданской войны в Ливане. Пока что действия арабских стран подталкивают ситуацию именно к этому.