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Бойцы ВСУ повредили газопровод во время обстрела поселка Южная Ломоватка в Донбассе

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 18:21
Армия
Бойцы ВСУ повредили газопровод во время обстрела поселка Южная Ломоватка в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 ноября. Украинская армия в результате обстрела территории населенного пункта Южная Ломоватка повредила газопровод среднего давления. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Луганскгаз».

В результате произошедшей аварии муниципальному предприятию республики пришлось временно отключить подачу газа для 11 домов в поселке.

«Вследствие обстрела территории поселка городского типа Ломоватка со стороны Украины был поврежден газопровод среднего давления. В целях обеспечения безопасности потребителей ГП "Луганскгаз" временно отключило от системы газоснабжения около 11 абонентов, проживающих в данном населенном пункте», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух артобстрелах со стороны украинской армии, включая поселок городского типа Южная Ломоватка. Бойцы ВСУ открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения, отметили в ЛНР.

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украина ЛНР всу донбасс
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