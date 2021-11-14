Бойцы ВСУ повредили газопровод во время обстрела поселка Южная Ломоватка в Донбассе

Луганск, 14 ноября. Украинская армия в результате обстрела территории населенного пункта Южная Ломоватка повредила газопровод среднего давления. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Луганскгаз».

В результате произошедшей аварии муниципальному предприятию республики пришлось временно отключить подачу газа для 11 домов в поселке.

«Вследствие обстрела территории поселка городского типа Ломоватка со стороны Украины был поврежден газопровод среднего давления. В целях обеспечения безопасности потребителей ГП "Луганскгаз" временно отключило от системы газоснабжения около 11 абонентов, проживающих в данном населенном пункте», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о двух артобстрелах со стороны украинской армии, включая поселок городского типа Южная Ломоватка. Бойцы ВСУ открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения, отметили в ЛНР.