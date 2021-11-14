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Авраам Руссо назвал большой потерей смерть близких от последствий коронавируса

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 18:19
Общество
Авраам Руссо назвал большой потерей смерть близких от последствий коронавируса
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 ноября. Популярный исполнитель Авраам Руссо высказался о пандемии коронавируса нового типа. Артист рассказал, что в его семье огромное количество человек перенесли вирус, и есть даже те, кто умер от его влияния на организм.

Музыкант рассказал, что последние месяцы в мире происходят очень страшные вещи. Ему крайне жалко всех тех, кто проиграл в борьбе с вирусом и не смог победить страшную болезнь. Он подчеркнул, что каждый покинувший этот мир человек — огромная потеря.

«Люди умирают как семечки. В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря», — рассказал артист в эксклюзивном комментарии.

Сам Руссо сделал прививку от COVID-19 и советует всем последовать его примеру. На вакцинацию он решился еще в начале года, и, по его заверению, чувствует себя все это время отлично.

«Очень доволен и всем рекомендую. Просыпайтесь, ребята! Этот вирус не нужен вам», — приводит слова исполнителя «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем артиста, которые у него стали появляться после перенесенного покушения. В 2006 году неизвестные попытались убить Руссо, дважды ранив его в ногу. Он чудом выжил и избежал ампутации. А за два года до этого он пережил страшное избиение, из-за которого ему пришлось вправлять нос.

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здоровье руссо коронавирус
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