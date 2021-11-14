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Минюст Израиля представил законопроекты, препятствующие возвращению Нетаньяху к власти
Весь мир
Минюст Израиля представил законопроекты, препятствующие возвращению Нетаньяху к власти
Global Look Press  /  Jamal Awad / Keystone Press Agency / Gil Eliyahu / Xinhua / Alex Kolomoisky / JINI

Тель-Авив, 14 ноября. Израильская межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит проект главы минюста Гидеона Саара, который предполагает ограничение срока пребывания на посту премьера восемью годами. При этом предложенная инициатива не имеет обратной силы, таким образом, те, кто занимал должность руководителя правительства, смогут баллотироваться вновь.

В случае предварительного одобрения законопроект будет передан на голосование в парламент, однако уже на данном этапе он вызывает споры среди министров, каждый из которых одновременно является членом Кнессета. Причиной противоречий стала вторая инициатива Саара, которая явно направлена против экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Чиновник предложил запретить любому лицу, в отношении которого выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления, получить мандат президента на формирование нового правительства и возглавить его. В настоящее время такой запрет работает в отношении министров, однако премьер в Израиле не попадает под его действие.

Свержение Нетаньяху

Если первый законопроект в целом не препятствует возвращению Нетаньяху к власти и может лишь ограничить срок его пребывания во главе кабмина, то направленность второго очевидна — экс-премьер в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием. Он руководил правительством 12 лет благодаря поддержке своего блока «Ликуд», занимающего большинство мест в парламенте. Однако несколько месяцев назад нынешнему главе МИД Яиру Лапиду (партия «Еш Атид») удалось получить от президента мандат на формирование кабмина. Политик добился перевеса голосов путем создания коалиции с Нафтали Беннетом (партия «Новые правые») и сместить Нетаньяху, который теперь предпринимает все усилия, чтобы вернуть свой пост.

В частности, он при поддержке сторонников из «Ликуд» регулярно саботировал работу кабинета министров и срывал заседания парламента, что могло привести к краху хрупкой коалиции, поскольку ее разношерстный состав и так с трудом приходит к компромиссам из-за разных идеологических убеждений. Несмотря на все опасения, новое правительство прошло главное испытание — в начале ноября парламент одобрил государственный бюджет на 2021–2022 финансовый год. Не исключено, что бойкот здесь не удался и из-за роста противоречий внутри «Ликуда», ставшего крупнейшей оппозиционной партией. Ряд однопартийцев экс-премьера считает, что ему стоит уйти с политической арены. Некоторые из них также одобрительно отнеслись к инициативам Саара.

Уход от ответственности

Попытки Нетаньяху вернуть власть отчасти объясняются тем, что так он сможет избежать либо смягчить наказание, если суд признает его виновным. В случае же вынесения оправдательного приговора постоянно оставаться на посту главы правительства он не сможет. Таким образом, два независимых законопроекта, как полагают политики, дополняют друг друга, чтобы навсегда отстранить Нетаньяху от управления кабмином, поскольку лишь он на данный момент подходит под эти «приметы».

Тем не менее многие уже указали на то, что теоретически принятие инициатив Саара не является окончательным препятствием для экс-премьера. Если он сможет вернуть власть в свои руки, то инициирует кампанию по отмене закона об ограничении срока. Схожим образом может поступить и любой представитель его партии, заручившийся поддержкой большинства в парламенте, и, предварительно добившись аннулирования второго запрета, вернуть бразды правления Нетаньяху.

Личные мотивы

Сам же Саар отрицает, что выдвинутые им законопроекты имеют личную направленность. Однако иного мнения придерживаются и некоторые члены его коалиции, что пока не позволяет набрать нужного числа голосов для его одобрения.

В частности, один из членов Кнессета Майкл Битон, в целом одобряя предложение, считает необходимым пересмотреть ряд формулировок, чтобы исключить нацеленность на Нетаньяху. В нынешнем же контексте он бы перенес рассмотрение закона, предварительно дождавшись вердикта суда по делу бывшего премьера. Настоящие положения акта запрещают баллотироваться тем, против кого выдвинуты обвинения, т.е. без учета того, будет осужденный оправдан или приговорен к наказанию.

Большинство же членов «Ликуда» начали активную кампанию по очернению министра юстиции. Сторонники Нетаньяху напирают на то, что проекты Саара имеют личные мотивы: будучи членом этой фракции в прошлом, он проиграл Нетаньяху в ходе праймериз в 2019 году, за что якобы и пытается «отомстить». Теперь бывшие однопартийцы активно высмеивают главу минюста, заявляя, что тот «следует по стопам Ирана, выдвигая антидемократические законы» против пользующегося народной поддержкой конкурента, в то время как сам «царапает нижнюю часть избирательного порога во всех опросах».

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