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Депутат Морозов назвал истинные мотивы решения Британии отправить 600 военных на Украину
Общество
Депутат Морозов назвал истинные мотивы решения Британии отправить 600 военных на Украину
Pr Scr youtube.com  /  60 минут

За угрозами Британии отправить оперативную группу спецназа из 600 военных на Украину на случай «вторжения» России скрывается желание Лондона подбодрить киевскую партию войны. С таким количеством армейцев в зоне активных боевых действий победы не добиться. Так считает депутат Госдумы Олег Морозов. В интервью ФАН эксперт объяснил, на чем основаны его выводы.

«Великобритания хочет спровоцировать Киев на боевые действия в Донбассе и, если они произойдут, обвинить потом во всем Россию. А затем обнулить «Северный поток». Ради чего все, собственно, и затевалось. То есть они готовы пожертвовать Донбассом, который в результате такого конфликта, конечно же, уйдет от Украины. Хотят пожертвовать им ради «Северного потока». Потому что на «Северном потоке» они заработают гигантские деньги. Если они его обнулят, если США действительно будет завозить свой сжиженный газ, понятно, что это вопрос стоимостью сотни миллиардов долларов и игра стоит свеч. Поэтому я думаю, что все затевается ради этого. А Украиной просто торгуют за большие бабки», — заявил Морозов.

«Украиной торгуют за большие бабки»: депутат Морозов о мотивах Британии отправить 600 спецназовцев
Федеральное агентство новостей /

В случае, если Великобритании все-таки удастся спровоцировать Украину на боевые действия в Донбассе, то, по прогнозам Морозова, европейское сообщество в конфликте все равно обвинит Россию.

«Это вопрос, как дальше будут строиться отношения России с европейскими странами, с Германией в частности. Германию просто в этом случае принудят отказаться от «Северного потока». Британия и Польша — это две страны, которые играют сегодня самую ярую антироссийскую роль. Британия — как прямой партнер и союзник США, а Польша — как лидер так называемых восточных стран, куда примыкает Прибалтика. И у всех сейчас в раздувании антироссийской истерии своя роль», — пояснил депутат.

При этом Морозов отметил, что такие европейские страны, как Германия, Франция, Австрия и Италия, дорожат отношениями с Россией и не хотят участвовать в нынешнем провокационном англо-польском спектакле.

Накануне британская газета The Mirror сообщила, что Лондон создает подразделения, состоящие из членов спецназа, Специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. И, по словам собеседника издания, они могут приступить к выполнению приказов высшего руководства в кротчайшие сроки.

«Подразделению высокой готовности, возможно, потребуется развернуться в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», — подчеркивает Морозов.

Ранее политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, что Россия должна надавить на Белоруссию и остановить миграционный кризис на границе.

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