Киев, 14 ноября. Бедные, пострадавшие от многолетних войн мигранты не смогли бы самостоятельно добраться до Белоруссии и «постучаться в двери Евросоюза».

На самую заметную нестыковку в истории с прорывом ближневосточных беженцев на польской границе внимание зрителей канала NEWSONE обратил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной партии «За жизнь» Анатолий Бурмич, подчеркнув, что все происходящее похоже на хорошо спланированную операцию.

Большая часть гостей студии обкатывали идеологически верную для Киева версию о том, что в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе виноват Минск, а может быть и Москва. В этом плане Украина прилежно повторяет основные тезисы Евросоюза, и Варшавы с Вильнюсом в частности. Антироссийскую дискуссию в один прекрасный момент резко прервал депутат от «ОПЗЖ» Бурмич, отметив, что в поисках виновных Киев слепо повинуется указаниям «старших» тогда как все следы в этой истории ведут к тем, кто сейчас громче всего сыплет обвинениями. Народный депутат выразил уверенность в том, что всех этих беженцев обеспечили деньгами и ценными указаниями британцы с американцами. Этот след виден невооруженным взглядом, так как Лондон с Вашингтоном используют давно известные всему миру приемы.

Global Look Press / Attila Husejnow

«Я уверен, что кто-то специально направляет их в Белоруссию, чтобы спровоцировать Лукашенко. Почему нет? Белорусская разведка не имеет влияния ни на Афганистан, ни на Ирак. Всем известно, кто там всем заправляет. Поэтому я считают глупым обвинять Минск и уж тем более Россию. Я считают, что этими беженцами управляют американские и британские кураторы, они их снабжают деньгами, визами и всем остальным. Лукашенко намеренно провоцируют, пытаясь выбить искру конфликта на границе Евросоюза. Вот я и раскрыл весь секрет истории с необычными беженцами. В то, что это действительно обычные люди, пострадавшие от войны, верится с трудом. Как они так далеко забрались, перебиваясь с хлеба на воду на родине?», — иронично поинтересовался народный депутат.

Присутствовавшая в студии бывший депутат Надежда Савченко принялась возражать, возвращаясь к европейской версии о главном инициаторе прорыва мигрантов и дискуссия вернулась на круги своя. Ведущий Вячеслав Пиховшек, однако, успел вставить пару слов, отметив, что гипотеза Бурмича на данный момент выглядит наиболее правдоподобной.

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