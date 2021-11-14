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Шугалей поддержал участие Каддафи-младшего в выборах президента Ливии
Весь мир
Шугалей поддержал участие Каддафи-младшего в выборах президента Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 ноября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что участие в предстоящих президентских выборах в Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи дает гражданам страны «шанс на достойное будущее».

Заявление российского социолога последовало после объявления о регистрации политика в качестве кандидата на пост главы государства. Сын экс-лидера Муаммара Каддафи подал необходимые документы в отделение Высшей национальной избирательной комиссии в городе Сабха.

В этой связи Шугалей вспомнил о личном знакомстве с Сейфом аль-Исламом.

«Мы трижды встречались с ним во время моих рабочих поездок в Ливию, и могу сказать, что наши взгляды на будущее этой страны во многом близки. Он достойный кандидат в президенты и появление его имени в списках для меня свидетельство того, что к самой процедуре выборов в Ливии, к легитимности власти возвращается народное доверие»,  — сказал глава ФЗНЦ.

По его словам, если Каддафи-младший станет президентом, страну ожидает процветание и стабильность. Шугалей пожелал удачи кандидату, пообещав следить за предвыборной гонкой.

Ранее руководитель ФЗНЦ в интервью международной редакции ФАН назвал Сейфа аль-Ислама одной из сильнейших кандидатур на предстоящем плебисците. Рейтинг ливийского политика, по его словам, во многих регионах страны зашкаливает.

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