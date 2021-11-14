Политик Арестович: «операция» с мигрантами в Белоруссии направлена против Украины

Киев, 14 ноября. «Операция» с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза направлена против Украины. С таким заявлением выступил внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.

По словам представителя Киева, с военной точки зрения эта «операция» началась после того, как первый мигрант начал ломать заграждение на границе с Республикой Беларусь.

«И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решала проблемы и больше думала о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине», — заявил Арестович на телевидении.

Советник офиса украинского лидера подчеркнул, что правоохранители Белоруссии «направляют» беженцев на штурм границы, а завозятся мигранты в республику якобы при помощи России.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить свои проблемы на Москву. Российская сторона не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии, однако готова помочь в урегулировании ситуации.