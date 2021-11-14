Волочкову выселили из отеля в Турции из-за неадекватного поведения после спиртного

Москва, 14 ноября. Балерина Анастасия Волочкова возмутила своим поведением постояльцев отеля в Турции. Звезда лишилась гостиничного номера после скандала, устроенного в нетрезвом состоянии.

Анастасия Волочкова прилетела в Турцию на форум International Congress Prosperity, после которого звезд ожидала роскошная вечеринка. По словам очевидцев, артистка весело проводила время на отдыхе, однако один из вечеров закончился скандалом знаменитости с другими постояльцами отеля.

После употребления спиртного Волочкова не только грубила отдыхающим, но и позволяла себе нецензурные выражения в присутствии детей. Затем звезда повздорила с сотрудниками отеля, в ответ они выселили ее из номера. Ведущая форума Анна Калашникова призналась, что балерину специально пригласили на мероприятие, но она чувствовала себя как в отпуске, передает НТВ.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно», — предположила певица.

Этой осенью Анастасия Волочкова также нашла способ поссориться с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным. Артистка призналась, что не ответила на звонок Примадонны, после чего шоумен лично отчитал ее по телефону.