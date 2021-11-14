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Певцу Аврааму Руссо предстоит новая операция из-за давнего огнестрельного ранения
Общество
Певцу Аврааму Руссо предстоит новая операция из-за давнего огнестрельного ранения
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 ноября. Популярный в России исполнитель Авраам Руссо рассказал о последствиях покушения, которое произошло больше 15 лет назад. Артист до сих пор страдает от проблем с ногой.

Певец пережил страшное покушение на свою жизнь в 2006 году. Несмотря на усилия правоохранительных органов, дело до сих пор остается нераскрытым. Во время нападения в ногу Руссо выстрелили дважды, при этом он чудом остался жив. После инцидента он переехал жить в Нью-Йорк.

«Спустя 15 лет половину ноги чувствую, половину нет, немеет нога, отекает. Две пули — в колено и бедро. Сразу онемела нога, отвезли в больницу, потерял крови 3,5 литра. Слава богу, не отрезали ногу, спасли», — поделился воспоминаниями артист.

Однако на этом ужасы не закончились — вскоре ему пришлось пережить пятичасовую операцию по пересадке нерва на ноге. После операций у Руссо обнаружилась доброкачественная опухоль в мочевом пузыре.

«Мог умереть в любой момент. Сейчас очередной раз в январе будет большая операция, три месяца должен принимать разжижающие кровь препараты», — рассказал Авраам Руссо в эфире передачи «Секрет на миллион».

Предстоящая операция будет проходить в Соединенных Штатах Америки. Артист отметил, что ни он, ни его семья не будут платить за хирургическое вмешательство, поскольку оно идет по страховке.

Ранее исполнитель хита «Знаешь» рассказал о страшном избиении, которому он подвергся в 2004 году. После сильного удара ногой в нос ему пришлось буквально вправлять кость на пострадавшей части лица.

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здоровье покушение руссо секрет на миллион
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