Крупнейший на Ближнем Востоке океанариум открылся в Абу-Даби

Водное царство получило название Национальный аквариум. В нем поселились более 46 тысяч видов представителей морской фауны. В их числе 200 акул.

Посетителей аквариума, который уже стал главной достопримечательностью побережья Аль-Кана, ждут незабываемые впечатления. Здесь можно прогуляться по стеклянному мосту, прокатиться на лодке с прозрачным дном, увидеть супер-змею и даже покормить акул.

«Сегодня мы всей семьей впервые приехали сюда, чтобы увидеть самый большой аквариум в ОАЭ. Мы посетили различные секции, увидели разные виды рыб. Многие из них мы раньше никогда не встречали. Это было здорово», — делится впечатлениями посетитель.

За стеклянными сводами резервуаров гостей аквариума ждут обитатели морских глубин со всего мира: Тихого океана, Амазонки, снежных вершин Арктики и подводных пещер Средиземного моря. О каждом представителе фауны можно узнать подробную информацию из интерактивных стендов.

«Сегодня второй день работы Национального аквариума. Я приехал со своей семьей — женой и детьми. Им было очень весело. Они давно хотели посмотреть на акул, особенно на больших. Они очень рады», — рассказывает посетитель Национального аквариума.

Национальный аквариум был построен в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды и стал первым крупным проектом, открывшемся в новом районе столицы на набережной Аль-Кана. Идейные вдохновители проекта надеются, что посетители океанариума будут вдохновлены на сохранение и защиту мировых морей.