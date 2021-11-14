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Дипломат Поклонская осудила призыв депутата Рады Гончаренко «упаковать» ее в СИЗО
Политика
Дипломат Поклонская осудила призыв депутата Рады Гончаренко «упаковать» ее в СИЗО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 14 ноября. Людям следует «равняться» на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, если все станут, как он, любить свою родину, тогда и заживут по-другому, иронично рассказала дипломат Наталья Поклонская.

Ранее украинский политик пообещал «упаковать» посла России в Кабо-Верде в киевский СИЗО.

Соответствующее заявление Поклонская прокомментировала в своем Telegram-канале. По словам дипломата, за все время работы она честно исполняла свои обязанности.

«Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» — подчеркнула Поклонская.

Ранее российский посол с иронией восприняла угрозу украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «не оставлять ее в покое». Поклонская заявила, что тоже никогда не забудет власти Украины.

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украина поклонская гончаренко
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