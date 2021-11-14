Жители ЦАР о заявлении пресс-секретаря миссии ООН: миротворцам не место в стране

Банги, 14 ноября. Пресс-секретарь многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) Владимир Монтейро провел пресс конференцию, на которой сообщил, что Совбез ООН завершает обсуждение вопроса о продлении мандата миротворцев в Центральноафриканской Республике. Однако жители страны раскритиковали выступление политика и заявили, что «голубым каскам» не место в ЦАР.

«После утверждения документа его содержание представят властям и населению, чтобы объяснить задачи, возложенные на МИНУСКА, и укрепить доверительные отношения», — сказал Монтейро.

Центральноафриканцы не согласились с чиновником. По их словам, они давно не верят в миссию и считают, что миротворцы ООН должны покинуть республику.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ведущие Radio Lengo Songo сообщают, что в данный момент жители страны проводят множество акций под лозунгами «МИНУСКА — убийцы» и выступают против продления мандата «голубых касок»:

«Руководство миссии в очередной раз не приняло во внимание желание народа и планирует остаться в стране, чтобы и дальше получать хорошее финансирование за неэффективную деятельность. За годы присутствия МИНУСКА в ЦАР действия миротворцев плохо повлияли на местное население. Изнасилования, убийства гражданских, смертельные аварии, сотрудничество с боевиками. Все это вызвало массовое недовольство среди центральноафриканцев».

Ранее жители ЦАР устроили протестную акцию в столице страны. Они разместили гроб возле базы египетского контингента миротворцев и не пропускали транспорт ООН.