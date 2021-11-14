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Первые климатические проекты в рамках Парижского соглашения стартуют в 2023 году

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 17:53
Общество
Первые климатические проекты в рамках Парижского соглашения стартуют в 2023 году
Global Look Press  /  Filippo Attili/Us Palazzo Chigi

Глазго, 14 ноября. Стоимость первых климатических проектов по правилам Парижского соглашения по климату может достичь 20 млрд в год, их реализация начнется в 2023 году, говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Такое заявление прозвучало по итогам завершившейся в Глазго 26-й Конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата. Решение о запуске проектов коррелируется с планами РФ по созданию собственной системы проектов, добавили в сообщении.

«Конечно, это лишь очень малая часть всех усилий мирового сообщества, более того, вряд ли стоит ожидать ее быстрого роста, но в целом приоритеты сотрудничества прояснились», — добавили в WWF.

Мировые лидеры ранее подготовили текст совместного заявления по итогам встречи, состоявшейся в Глазго. Письменный вариант проекта представят в ближайшее время. Вместе с этим участники конференции приняли правила реализации 6 статьи Парижского соглашения по климату, которая распространяется на механизмы торговли в условиях сокращения выбросов.

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экология изменение климата саммит по климату климатические проекты парижское соглашения
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