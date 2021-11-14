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«Мороз-экспресс» из Москвы до Великого Устюга запустят на новогодние праздники
Общество
«Мороз-экспресс» из Москвы до Великого Устюга запустят на новогодние праздники
vk.com Великоустюгский государственный музей-заповедник и Российский Дед Мороз

Москва, 14 ноября. Скорый поезд «Мороз-экспресс» запустят на новогодние праздники из Москвы. Жители и гости города смогут посетить Великий Устюг.

Поезд будет курсировать по маршруту Москва — Великий Устюг только в новогодние выходные. Проект является дополнением к уже существующим экскурсионным маршрутам. Специалисты в течение длительного времени разрабатывали расписание поезда, что позволило сократить время пассажиров в дороге.

Так, из Москвы до Великого Устюга без пересадок теперь можно будет доехать за 18 часов. До этого самый быстрый маршрут составлял 22 часа. Вагоны «Мороз-экспресса» новые и оснащены всем необходимым, чтобы сделать путешествие пассажиров комфортным. Скорый поезд будет выезжать из Москвы в 16:15. Согласно расписанию, поездки назначены на 3, 4, 5 и 8 января. Прибывать гости будут в 10:00. Из Устюга в Москву состав будет выезжать в 18:00.

Как сообщалось ранее, Великий Устюг вошел в топ популярных направлений на новогодние праздники у россиян. Также туристы планируют отправиться в Тулу, Казань, Суздаль и другие города.

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