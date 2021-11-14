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Российские школьники завоевали четыре золотые и серебряную медаль на олимпиаде по физике
Общество
Российские школьники завоевали четыре золотые и серебряную медаль на олимпиаде по физике
wikipedia.org  /  Santeri Viinamäki / CC BY-SA 4.0

Фергана, 14 ноября. Школьники из России сумели завоевать сразу пять медалей на международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани, которая состоялась в Узбекистане.

Состязание прошло в смешанном формате. Однако россияне приняли в нем участие очно, приехав в город Фергану. Всего на олимпиаде были представлены сборные 19 стран.

Золотые медали получили ученики из Алтайского края, Башкортостана и Московской области. Также серебряную медаль завоевал школьник, живущий в Подмосковье. Отмечается, что один из российских участников стал абсолютным победителем олимпиады, передает пресс-служба Министерства просвещения России.

Напомним, ранее российские ученики выиграли четыре золотых медали на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021. Всего соревновалось 107 человек.

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