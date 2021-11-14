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Истребители Checkmate начали производить на заводе в Комсомольске-на-Амуре
Армия
Истребители Checkmate начали производить на заводе в Комсомольске-на-Амуре
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Дубай, 14 ноября. Производство сразу нескольких истребителей пятого поколения Checkmate стартовало на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Об этом глава ОАК рассказал в ходе авиасалона Dubai Airshow 2021, на котором был представлен новейший российский самолет. Отмечается, что КнААЗ является филиалом ПАО «Компания Сухой», ответственной за разработку Checkmate.

«В Комсомольске начаты работы по производству нескольких образцов одновременно», — заявил Слюсарь.

По данным разработчиков, дальность полета Checkmate составит до трех тысяч километров, скорость — до двух скоростей звука при боевой нагрузке в 7400 кг. Самолет сможет вести огонь по шести воздушным, морским и наземным целям одновременно, включая ударные беспилотники и иностранные самолеты пятого поколения. Первый полет истребителя состоится в 2023 году.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия обсудит со странами Ближнего Востока поставки истребителя Checkmate. Этот шаг обоснован тем, что Россия рассчитывает на региональный рынок.

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