Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 18:38
18:36
Экономика
Дефицит автомобилей вынудил российских дилеров отказаться от новогодних распродаж
18:36
Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с семью пострадавшими в Башкирии
18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
18:34
Шоу-бизнес
Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом
18:31
Весь мир
Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября
18:31
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
18:30
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
18:30
Общество
Эндокринолог Моргунов посоветовал есть медленнее для более эффективного похудения
18:29
Происшествия
Многодетную жительницу Краснодара избили в трамвае за отсутствие маски
18:28
Общество
Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
Все новости

Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге
Весь мир
Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Асмара, 14 ноября. Министерство информации Эритреи раскритиковало санкции, введенные США в отношении нескольких компаний, физических лиц и правящей партии африканской республики в связи с конфликтом в Эфиопии.

«Администрация Вашингтона продолжает вести ошибочную и враждебную политику, вводя новые необоснованные ограничения в адрес Эритреи. Эта односторонняя санкция перекладывает вину на нашу страну и делает ее козлом отпущения, основываясь на ложных обвинениях и слухах.

Меры, введенные США, представляют собой вопиющее нарушение суверенитета, независимости и свободы народов. Цель их состоит в дестабилизации обстановки на Африканском Роге и, в частности, в Эфиопии», — сказано в официальном коммюнике ведомства.

Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге
Global Look Press / Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Согласно заявлению министерства, Запад намеренно фабрикует вбросы, чтобы впоследствии использовать их, как доказательство введения необоснованных санкций. Также авторы обращения обвинили американских политиков во лжи касаемо предназначения ограничений:

«Запреты Вашингтона нужны, чтобы посеять страдание и голод среди населения, которые впоследствии вызовут политические волнения и нестабильность. Однако их создатели утверждают нам, что «санкции не направлены на причинение вреда эритрейскому народу». Никого не обманут их крокодиловы слезы».

Ранее МИД Эфиопии осудил меры, введенные США в отношении правительства и населения Эритреи. Власти Аддис-Абебы заявили, что Асмара имеет право использовать все существующие возможности для защиты мирных граждан и территориальной целостности.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге
африка эритрея
Комментировать