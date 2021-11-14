Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге

Асмара, 14 ноября. Министерство информации Эритреи раскритиковало санкции, введенные США в отношении нескольких компаний, физических лиц и правящей партии африканской республики в связи с конфликтом в Эфиопии.

«Администрация Вашингтона продолжает вести ошибочную и враждебную политику, вводя новые необоснованные ограничения в адрес Эритреи. Эта односторонняя санкция перекладывает вину на нашу страну и делает ее козлом отпущения, основываясь на ложных обвинениях и слухах.

Меры, введенные США, представляют собой вопиющее нарушение суверенитета, независимости и свободы народов. Цель их состоит в дестабилизации обстановки на Африканском Роге и, в частности, в Эфиопии», — сказано в официальном коммюнике ведомства.