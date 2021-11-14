Власти Эритреи обвинили США в дестабилизации обстановки на Африканском Роге

Асмара, 14 ноября. Министерство информации Эритреи раскритиковало санкции, введенные США в отношении нескольких компаний, физических лиц и правящей партии африканской республики в связи с конфликтом в Эфиопии.
«Администрация Вашингтона продолжает вести ошибочную и враждебную политику, вводя новые необоснованные ограничения в адрес Эритреи. Эта односторонняя санкция перекладывает вину на нашу страну и делает ее козлом отпущения, основываясь на ложных обвинениях и слухах.
Меры, введенные США, представляют собой вопиющее нарушение суверенитета, независимости и свободы народов. Цель их состоит в дестабилизации обстановки на Африканском Роге и, в частности, в Эфиопии», — сказано в официальном коммюнике ведомства.
Согласно заявлению министерства, Запад намеренно фабрикует вбросы, чтобы впоследствии использовать их, как доказательство введения необоснованных санкций. Также авторы обращения обвинили американских политиков во лжи касаемо предназначения ограничений:
«Запреты Вашингтона нужны, чтобы посеять страдание и голод среди населения, которые впоследствии вызовут политические волнения и нестабильность. Однако их создатели утверждают нам, что «санкции не направлены на причинение вреда эритрейскому народу». Никого не обманут их крокодиловы слезы».
Ранее МИД Эфиопии осудил меры, введенные США в отношении правительства и населения Эритреи. Власти Аддис-Абебы заявили, что Асмара имеет право использовать все существующие возможности для защиты мирных граждан и территориальной целостности.