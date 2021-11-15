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Политик Онищенко назвал решение серьезной проблемы в эволюции человека
Общество
Политик Онищенко назвал решение серьезной проблемы в эволюции человека
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Современная проблема эволюции человека заключается в том, что раньше люди испытывали психическое напряжение только в момент, когда делали тяжелую физическую работу. Об этом в беседе с ФАН рассказал вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Собеседник отметил, что из-за огромного скачка в развитии технологий современный мир уже мало похож на тот, в котором человечество жило многие тысячи лет.

«Наша человеческая популяция проводит жесткий эксперимент над эволюцией. Человек эволюционировал так: у него умственное, психическое напряжение было тогда, когда было нужно делать тяжелую физическую работу (бежать, сопротивляться, того же мамонта убивать). Была полная гармония — возбуждение обеспечивало необходимость высокой физической нагрузки», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также подчеркнул, что из-за таких перемен следует более внимательно относиться к занятиям физической культурой.

«Максимальная умственная нагрузка сопряжена с полной обездвиженностью, например, когда он сидит на совещании, где нужно принимать быстрые, выверенные решения, от которых может зависеть человеческая жизнь. Человек сам себя вырвал из прежней эволюционной среды. Разбалансировка высокого эмоционального напряжения и физической обездвиженности — базовая проблема. Поэтому нам нужно выполнять какую-то норму физической нагрузки», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Онищенко назвал решение серьезной проблемы в эволюции человека
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В завершение он указал, с какими последствиями может столкнуться современный человек, пренебрегая спортом.

«Потому и появляется склонность к наркотикам, алкоголизации. Не обязательно, но и по этой причине тоже возможно. Кто-то медикаментозно корректирует свое состояние: когда человек запустил себя, на стадии истощения он теряет сон. Тут уже вмешивается медицина. Кому-то выписываются снотворные препараты, кому-то седативные», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее политик Геннадий Онищенко в беседе с ФАН привел пример правильного вмешательства человека в природу. Он напомнил, что в 1957 году Советский Союз предложил Всемирной организации здравоохранения ликвидировать натуральную оспу.

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