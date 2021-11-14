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Проект «Восток ойл» обеспечил «Роснефти» долгосрочный рост капитализации

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 17:40
Экономика
Проект «Восток ойл» обеспечил «Роснефти» долгосрочный рост капитализации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 ноября. «Роснефть» в 2021–2022 годах может рассчитывать на дивидендную доходность в размере 8-10%. Выйти на такие результаты компании позволил удачный проект «Восток ойл», пишет ТАСС.

По мнению опрошенных экспертов, рекордная чистая прибыль в проекте «Восток ойл» и выручка от его продаж 5% дали возможность «Роснефти» существенно сократить долг. А последовавшее за этим включение проекта в оценку компании обеспечит ей долгосрочный рост капитализации.

За первые три квартала выручка «Роснефти» по МСФО выросла в годовом выражении на 47% и составила 6,224 трлн рублей. Чистая прибыль достигла 696 млрд рублей — это стало максимумом для данного отчетного периода. Кроме того, показатель в 4,6 раза превысил чистую прибыль всего прошлого года. Показатель EBITDA вырос почти в два раза в годовом выражении и достиг исторически рекордных 1,654 трлн рублей.

Крупнейшая российская нефтяная компания может получить возможность экспорта природного газа. Однако, по мнению Министерства энергетики, решение должно сопровождаться рядом дополнительных условий.

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роснефть капитализация восток ойл финансовая отчетность
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