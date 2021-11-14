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Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия не позволит Лукашенко перекрыть газ в Европу
Политика
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия не позволит Лукашенко перекрыть газ в Европу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Брюссель, 14 ноября. Москва не позволит белорусскому президенту Александру Лукашенко перекрыть поставки голубого топлива через территорию республики в Европу, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Белорусский лидер 11 ноября посоветовал Евросоюзу подумать о транзите газа через республику, прежде чем вводить новые санкции против Минска. Лукашенко обратил особое внимание, что через его страну проложен газопровод «Ямал-Европа», который поставляет российское топливо на Запад.

«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу. — Прим. ФАН), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», — сообщил Боррель в интервью France 24.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин прокомментировал «газовые угрозы» Лукашенко. По словам главы государства, белорусский коллега ничего ему об этом не говорил.

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