Культуролог Пархоменко объяснил, почему россияне стали реже участвовать в опросах

Проблема телефонного мошенничества, помимо прямого урона гражданам, косвенно вредит также и другим общественным институтам. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров выразил сожаление относительно того, что россияне стали реже участвовать в опросах или проходить их до конца. Он считает, что респонденты (опрашиваемые) просто не понимают, для чего им это нужно, и сомневаются, что итоги таких анкет изменят к лучшему жизнь страны.

«Мне кажется, что в данной проблеме винить всех наших соотечественников за лень, безответственность или какие бы то ни было еще пороки стоит в последнюю очередь. И даже наоборот, я предполагаю, что большинство россиян принимало бы более активное участие, если бы не некоторые проблемы в самой организации опросов и другие сопутствующие проблемы, которые и стоит решать. И то, какую оценку сами россияне дают итогу данной социологической деятельности, то есть видят ли они тот результат, который сами же считают эффективным, тоже важно», — заявил Пархоменко.

По его словам, прежде всего речь идет о качестве дизайна самих опросов: должны быть учтены все основные варианты ответов, которые бы репрезентировали все основные возможные мнения.

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«А это бывает очень сложно. И более того, иногда у респондентов возникают подозрения об умышленном невключении определенных вариантов, которые бы они хотели выбрать. Или еще одним фактором негативной оценки респондентов может быть и общее мнение о том, что проводимые опросы не затрагивают действительно важных для них тем и проблем. А еще встречаются такие очевидно некорректные явления, как вопросы со скрытыми утверждениями. И если респондент не согласен с самим утверждением, содержащимся в вопросе, то вариант «затрудняюсь ответить» на самом деле не репрезентирует его настоящее мнение. Вот и получается, что итоговая статистика, которую граждане могут увидеть в тех или иных СМИ, может оказаться в корне не верной. А если ты не считаешь то или иное мероприятие эффективным, то не будешь в нем участвовать отнюдь не из-за лени и эгоизма», — убежден культуролог.

По его мнению, другой очевидной проблемой, косвенно затрагивающей участие россиян в опросах, являются телефонные мошенники, количество которых за последнее время возросло до небывалых масштабов.

«Многие из-за этого вообще предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров. А когда же берут, то редко вовлекаются в беседу, связанную с опросами и сбором данных, просто опасаясь того, что это очередная схема по вхождению в доверие к гражданам с итоговой целью обмануть их и заставить указать чрезмерные для соцопроса личные данные или как-либо еще воспользоваться их доверием. Таким образом запущенная проблема с телефонным мошенничеством, помимо прямого урона гражданам, косвенно вредит также и другим общественным институтам», — резюмировал эксперт.

Ранее культуролог Пархоменко предложил механизм принятия символики Союзного государства.