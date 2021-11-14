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Актер Кошонин: Благодаря таким фильмам, как «16-й», может появиться современный Салтыков-Щедрин

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 18:30
Шоу-бизнес
Актер Кошонин: Благодаря таким фильмам, как «16-й», может появиться современный Салтыков-Щедрин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Благодаря таким картинам, как фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», могут появиться новые таланты вроде писателя Салтыкова-Щедрина. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.

Собеседник поделился своим отношением к тому факту, что создатели картины предпочли выбрать для нее сатирическое направление.

«Фильмы в жанре политической сатиры должны существовать. Они не мешают. Они должны помогать. Должен наконец-то появиться современный Салтыков-Щедрин», — сказал актер.

Своим мнением о картине «16-й» с Федеральным агентством новостей уже успели поделиться российские артисты и режиссеры. Многие отмечают, что было весьма правильным решением посмотреть на тему политики с позиции юмора.

Ранее актер Руслан Китайгородский в беседе с ФАН отметил, что таких картин, как «16-й», должно быть больше. По его мнению, авторы фильма выбрали верное направление.

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кино кошонин фильм 16-й
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