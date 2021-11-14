The Guardian: президентские выборы в США 2024 года находятся под угрозой срыва

Вашингтон, 14 ноября. Американские ученые опасаются, что президентские выборы 2024 года в США находятся под угрозой срыва по нескольким причинам. Соответствующую статью обнародовали журналисты The Guardian.

Между демократами и республиканцами начали возрастать волнения на фоне заявлений бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа о прошедшей президентской кампании и участии в выборах 2024 года, а также из-за обвинений в адрес действующего американского лидера Джо Байдена по вопросу кражи голосов избирателей.

Плюс ко всему в последние годы эксперты замечают все большее проявление антидемократической политики, которая характеризуется подавлением избирательных прав американцев. Речь идет о том, что только за первые шесть месяцев 2021 года в 18 штатах было принято по меньшей мере 30 новых законов, ограничивающих волеизъявления американского народа. Теперь к угрозам демократии можно отнести и возможный подрыв выборов.

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«Наибольшую озабоченность у меня сейчас вызывает возможность подрыва выборов. Я никогда не думал, что буду беспокоиться об этой вероятности в Соединенных Штатах», — сообщил ученый-юрист Рик Хасен.

Собеседники The Guardian обратили внимание, что в США может произойти не только подрыв избирательного процесса в 2024 году. Существует опасность признания результатов выборов в 2020 году недействительными, сказано в статье.

Как стало известно ранее, Wall Street Journal заявил об «опасном компромате» у России о США. По словам журналистов, эти данные могут «взорвать» американскую политическую систему.