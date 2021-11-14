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Луганск обвинил ВСУ в артиллерийском ударе по двум населенным пунктам ЛНР
Армия
Луганск обвинил ВСУ в артиллерийском ударе по двум населенным пунктам ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 ноября. Вооруженные силы Украины открыли огонь по двум населенным пунктам ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, ВСУ примерно в 15:10 начали обстрел поселков Южная Ломоватка и Червоный прапор. Огонь велся с применением запрещенных минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра.

«Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные подвергли обстрелу населенный пункт Молодежное в ЛНР. Кроме того, ВСУ выпустили 20 мин по району поселка Лозовое в Донецкой Народной Республике.

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