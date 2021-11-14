Москва, 14 ноября. Старец Нектарий Оптинский впервые рассказал о видении будущего России в 1917 году, предсказав стране приход тяжелых времен.

Подовом для толкования его пророчества стало приближение 2022 года. Священнослужитель в предсказании столетней давности упомянул двадцать второй год. В 1917 году его видение так и не сбылось, поэтому стоит задуматься, не станет ли оно явью сейчас.

Нектарий Оптинский много лет назад заявил, что ему удалось созерцать будущее России, которую ожидают сложные времена. Старец был убежден, что во время пророческого сна он ощутил приближающийся суд Божий. В его видении состоялся разговор апостола Петра и Спасителя, в котором обсуждалось, когда же прекратятся «муки человеческие».

Иисус дал срок до двадцать второго года. По его истечении не покаявшихся и не образумившихся людей будет ждать кара Господня.

«Солнце померкнет, звезды спадут и силы небесные поколеблются. После чего начнется Страшный суд. И все люди, когда-либо жившие на планете, воскреснут», — процитировало «Слово и Дело» высказывание отца Андрея.

Недавно было обнаружено ранее утраченное предсказание Ванги. Оно гласит, что Россия станет «духовным лидером» всего человечества. Этот ход вещей попытаются нарушить Соединенные Штаты и схлестнутся с Россией в противостоянии за звание единственного глобального гегемона.