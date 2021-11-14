Россиянам напомнили об условиях приостановки выплат пенсии

Москва, 14 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил гражданам об условиях, при которых им могут перестать начислять пенсию. Это происходит редко и не носит систематического характера.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Парламентской газетой» пояснил, что приостановка пенсионных выплат обычно означает какую-то бюрократическую проблему. В целом законодательство предусматривает несколько случаев, когда пенсию перестают начислять на несколько месяцев.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо, во-первых, исправно получать пенсию на почте или у почтальона. Если человек на протяжении полугода не забирает свои деньги, то выплаты приостановят. Если пенсионер по состоянию здоровья оказался в больнице, ему следует оформить доверенность на родственника и заверить этот документ у главврача.

В случае переезда за границу нужно подать соответствующее заявление в ПФР, иначе деньги перестанут начислять на лицевой счет. Если же Пенсионный фонд выяснит, что человек перебрался в другую страну, но заявления от него поступало, то приостановит выплаты на полгода.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева ранее заявила, что при предоставлении определенного пакета документации можно оформить максимальную пенсию. Речь идет, в частности, о документах, подтверждающих уровень дохода и трудовой стаж, а также справках на льготы по инвалидности.