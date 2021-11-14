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Глава Нацсобрания ЦАР обсудил с делегацией ЕС планы по дальнейшему сотрудничеству
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР обсудил с делегацией ЕС планы по дальнейшему сотрудничеству
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 14 ноября. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи встретился с делегацией Европейского Союза (ЕС). Стороны обсудили укрепление сотрудничества и работу над совместными проектами, сообщает Ndjoni Sango.

«Мы провели анализ и оценили наше двустороннее сотрудничество с ЦАР. Также мы рассмотрели вопросы усиления безопасности мирного населения и предложили Саранджи несколько нововведений, которые помогут улучшить сектор правосудия», — заявил глава Делегации Европейского Союза в Центральноафриканской Республике, посол Дуглас Даруис Карпентер.

Дипломат сообщил, что ЕС заинтересован в развитии взаимовыгодного партнерства с африканской страной. Также он отметил важность ведения строгой и прозрачной отчетности, чтобы жители ЦАР могли видеть результат совместной работы Евросоюза и правительства республики.

Ранее оппозиционные партии предприняли попытку сорвать общенациональный диалог. Они выдвинули властям требование, что не будут участвовать в мероприятии, пока Нацсобрание возглавляет Саранджи.

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